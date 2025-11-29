Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Prestes a se casar com Lucas Trajano (Daniel Rangel), Paula Magalhães (Debora Ozório) vive ao lado do amado um conto de fadas contemporâneo de fazer inveja em muita gente, incluindo a cruel Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal.

Debora Ozório vive sua primeira protagonista em Tudo Por Uma Segunda Chance, primeira novela vertical produzida pelos Estúdios Globo. A atriz iniciou a carreira no teatro em 2012 e, quatro anos depois, estreou na televisão com uma participação em Totalmente Demais, como a versão jovem de Gilda (Leona Cavalli). Ela esteve ainda em Espelho da Vida, Além da Ilusão, Terra e Paixão e Garota do Momento.

“Me senti muito honrada em ter esse reconhecimento para ocupar esse espaço de protagonismo. Nossa profissão é muito difícil, é uma coisa que eu sempre faço questão de falar porque eu acho que a gente tem que ter um diálogo aberto, honesto, e como é uma profissão que às vezes imprime um certo glamour, acho sempre importante destacar a batalha mesmo. A gente batalha muito para ocupar esses espaços, ter esse reconhecimento, então eu fiquei muito honrada, muito feliz quando o Hermínio (Ribeiro), produtor de elenco, muito querido, me ligou fazendo o convite. Fiquei muito animada e estamos aqui nos dedicando muito a esse projeto”, disse Debora.

Na produção, a mocinha vive um verdadeiro drama ao ser presa por um crime que não cometeu. Incriminada pela vilã Soraia e separada de Lucas, Paula tenta provar sua inocência e reconquistar o amor de sua vida.

“O processo de preparação como um todo foi muito rápido, muito acelerado, assim como os episódios e a proposta dessa nova dramaturgia. Desde o nosso primeiro contato com o texto até o nosso primeiro dia de gravação, foi tudo muito rápido. Ainda tem essas questões de caracterização. Eu aproveitei cada detalhe, mesmo nessa velocidade, para ir encontrando caminhos e possibilidades para essa personagem e ter ali, na hora do set, junto com a direção, o entendimento do que a gente escolheria, mas ter um leque para poder explorar. Não fiz nada de diferente, só foi um processo diferente de forma geral por conta da agilidade. Eu gosto de fazer muitas coisas para construir um personagem, me alimento de muitas fontes”, explica a atriz.

Tudo Por Uma Segunda Chance é uma novelinha exclusiva para as redes da TV Globo e pensada para ser consumida pelo celular. A trama está com os primeiros episódios disponíveis nos perfis da @tvglobo no TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube. A partir do dia 12 de dezembro, estará no Globoplay. Ao todo, serão 50 capítulos gratuitos, cada um com duração de dois a três minutos. A cada semana, às terças-feiras, junto com a novela das 7, Dona de Mim, serão liberados 10 episódios. Os primeiros já podem ser vistos.

“Sinto muitas diferenças (em relação à novela tradicional). Fui me adaptando e, também, a gravação do piloto que fizemos antes de começarmos o projeto oficial foi muito importante para eu entender todas essas diferenças, principalmente na linguagem, na medida, no tempo, na própria construção. O piloto foi muito útil para mim, principalmente porque tivemos a oportunidade de assistir antes de iniciarmos as gravações oficiais. São muitas diferenças: linguagem, ritmo, limpeza de gestual e, obviamente, o ângulo, já que é tudo na vertical. Mas é muito curioso e desperta muito interesse porque é aprendizado, é novo. Tenho muita sede pelo novo e pelo aprendizado, gosto muito de aprender, sou muito conectada a isso. Está sendo enriquecedor”, explica Debora Ozório.

Criada e produzida pelos Estúdios Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance inaugura uma nova forma de experimentar a dramaturgia na TV Globo: ágil e multiplataforma. O melodrama intenso também chega como um thriller psicológico.

“O mundo está em constante mudança. É muito interessante que a gente tenha a oportunidade de acompanhar. Esse projeto fala um pouco sobre isso: entender um novo formato, um novo jeito de as pessoas quererem receber o entretenimento. Estou muito animada por estar experimentando e descobrindo essa novidade”, finaliza a protagonista.