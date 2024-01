Terra e Paixão: Luigi e Petra trocam acusações sobre o assassinato de Agatha

Em "Terra e Paixão" o acusado pela morte de Agatha (Eliane Giardini) ainda não foi descoberto, mas a lista de suspeitos não para de crescer. Em uma conversa sobre os novos rumos, Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) acabam discutindo quando o italiano acusa a ex-esposa de ser a responsável pelo crime.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Terra e Paixão: Quem matou Agatha? ]]

A dupla decidiu continuar amigos depois que o casamento chegou ao fim, já que a caçula dos La Selva estava apaixonada por Hélio (Rafa Vitti). Durante a conversa, o filho de Emmy (Claudia Raia) alerta a nova amiga sobre a relação com o engenheiro. Segundo Luigi, o namoro dos dois não tem como ir para frente, já que o rapaz jamais a perdoaria por matar Agatha.

O filho de Emengarda afirma saber que a ex-mulher assassinou a vilã e Petra imediatamente nega. O amigo de Anely (Tatá Werneck) diz ter visto a filha de Antônio (Tony Ramos) correndo pela mansão após ouvir os disparos.

Nervosa, a agrônoma reforça que não tem qualquer relação com o crime e questiona a presença do ex-marido no local. “Até onde eu sei, você disse para a polícia que tava em um cinema em Florbela no momento do assassinato. O que você tava fazendo na mansão? Por que você mentiu para a polícia?”, diz.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)