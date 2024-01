Terra e Paixão: Angelina se revolta com Irene e é demitida da mansão

Na novela "Terra e Paixão", Angelina (Inez Viana) chegou ao limite com os absurdos que aguenta por muito tempo na mansão La Selva. Sempre irritada com as ordens e humilhações de Irene (Glória Pires), a governanta de Antônio (Tony Ramos) perde a paciência com as indiretas e joga suco na patroa, deixando o fazendeiro sem outra alternativa a não ser demiti-la.

Ao ser novamente tratada com grosserias, a amiga de Agatha (Eliane Giardini) decide colocar um fim nas grosserias da megera. Antônio vê tudo o que acontece e a esposa o coloca contra a parede: ou Angelina é demitida, ou ela sairá de casa. Sem saída, o todo-poderoso é obrigado a tomar uma decisão e chama a funcionária para uma conversa.

"Eu não posso admitir tamanha falta de respeito. E a Irene me disse que você guardou roupas e objetos da Agatha, contrariando as minhas ordens! É verdade?", questiona o vilão.

Angelina deixa claro que guardou os pertences da ex-esposa do fazendeiro, afirmando que eram as únicas lembranças que restaram de Agatha.

"Dessa vez, eu não tenho escolha, Angelina. Você vai ter que ir embora", diz Antônio.

A governanta tenta se explicar ao patrão, mas acaba aos prantos e ele imediatamente ordena que ela pare de chorar na sua frente. "Eu já tomei a minha decisão e não vou voltar atrás. Você tem um dia para pegar tudo que é seu e sumir daqui", afirma o milionário.

Ela terá que sair da mansão, mas antes faz questão de ameaçar o vilão, já que sabe de muitos segredos que envolvem Agatha e a família La Selva. "Olha, é melhor o senhor não fazer isso, Dr. Antônio, senão eu vou ser obrigada a dizer o que eu sei!", garante.

