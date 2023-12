Terra e Paixão: Ramiro invade convento e sequestra Aline

Com medo dos frequentes ataques do seu inimigo número um, a solução encontrada por Aline (Bárbara Reis) foi se esconder em um convento distante de Nova Primavera. Mesmo isolada da cidade, a professora foi localizada por Antônio (Tony Ramos) e sequestrada por Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga do fazendeiro.

VEJA MAIS

Depois de receber mais uma ordem do patrão, o capataz invade o local onde a namorada de Caio (Cauã Reymond) está e consegue capturá-la, mas acaba levando outra freira, além de Aline, na hora de deixar o convento.

Ramiro então leva a viúva e a freira para uma tapera que fica dentro de uma das fazendas do patrão. Ao chegar lá, o namorado de Kelvin (Diego Martins) avisa Antônio que as duas já estão no cativeiro e, mais uma vez, o vilão vai aterrorizar a sua inimiga, agora com tortura psicológica.

"Muito bem, 'dona' viúva. Eu finalmente consegui o que queria. Vocês pensaram que podiam me enganar, mas ninguém engana Antônio La Selva. Pelo menos, não por muito tempo. E agora aí está você, Aline Machado, na minha mão", diz o ricaço.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)