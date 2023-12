Terra e Paixão: Como Petra vai atrair Dirceu? Saiba o plano

Na reta final de "Terra e Paixão", Petra (Debora Ozório) conseguiu o apoio das amigas Graça (Agatha Moreira), Flor (Letícia Laranja) e Anely (Tatá Werneck) para colocar Dirceu (Eriberto Leão) na cadeia. Com a ajuda do trio, a caçula dos La Selva vai colocar um plano em ação para atrair o tio e então dar um jeito de conseguir provas contra o crime que ele cometeu contra ela no passado.

Qual o plano de Petra?

Para que Dirceu escute, a agrônoma chega na mansão informando para todos que vai fazer um piquenique e aproveitar para tomar banho de rio com as amigas. O irmão de Irene (Glória Pires) fica atento à programação da sobrinha e dá um jeito de seguir a garota, deixando a ex de Antônio (Tony Ramos) intrigada.

Ao chegar no riacho, Petra, que usa um brinco com escuta eletrônica, entra em contato com Marino (Leandro Lima). Em seguida, a ex de Luigi (Rainer Cadete) finge conversar com as amigas e tira a roupa para entrar no rio, enquanto o abusador observa tudo de longe.

Ao perceber que o tio está se aproximando, ela sinaliza para o delegado. "Ele caiu na armadilha e está se aproximando”, diz Petra.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)