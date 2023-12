Em Terra e Paixão, Antônio humilha Ramiro e ordena sequestro de Aline

Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) assumiram seus sentimentos e começaram a namorar na novela "Terra e Paixão". Quando o garçom tira um dia para visitar e presentear o amado, Antônio (Tony Ramos) coincidentemente vai ao quarto do funcionário para ordenar o sequestro de Aline (Bárbara Reis) e começa a detoná-lo ao ver um buquê de flores no local.

VEJA MAIS

Ao ver o presente, o poderoso começa a humilhar o funcionário no local. Antônio afirma que o rapaz está com essas "frescuras" por "falta de macheza" e de "couro no lombo". Nesse momento, o namorado do capanga está escondido e fica irritado com a forma como o ex de Irene (Glória Pires) trata Ramiro.

"A viúva fugiu da cidade, sumiu, se escafedeu, mas eu quero saber do paradeiro dela. Mandei uns homens atrás, mas não deram conta do recado. E agora você, Ramiro, vai ter que dar! Essa mulher está grávida do Caio e eu não tenho nenhum interesse nesses netos! Ou você descobre onde essa rata se escondeu, ou está demitido! Entendeu?", ordena o vilão.

Depois que o patrão de Ramiro sai do quarto, Kelvin começa a discutir com o jagunço, já que ele ouviu tudo calado e sempre aceita os trabalhos criminosos de Antônio. O garçom aproveita e ainda culpa o fazendeiro pelas crises de ansiedades constantes que seu namorado começou a sentir.

"Até quando você vai deixar esse velho te tratar como se fosse um ninguém? Hein, Ramiro? Até quando você vai deixar esse Antônio La Selva te tratar feito bicho? Você não é nenhum bicho, não! Vai fazer mal para Aline, que é uma pessoa tão boa? Até aula na escola ela tem dado para você", diz Kelvin.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)