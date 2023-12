Terra e Paixão: Faltam quantos capítulos para acabar a novela?

Os fãs de "Terra e Paixão" estão a poucos dias da despedida dos personagens da novela, após quase nove meses no ar. A trama protagonizada por Bárbara Reis conta com 221 capítulos e será substituída pelo remake de "Renascer", escrito por Bruno Luperi. A primeira versão da novela foi criada pelo avô do autor, o escritor Benedito Ruy Barbosa, em 1993.

Faltam quantos capítulos para acabar?

Na programação da emissora desde 8 de maio deste ano, "Terra e Paixão" chega ao fim no dia 19 de janeiro após quase nove meses de exibição. Agora, faltam 29 capítulos para o desfecho da história de Aline (Bárbara Reis), da família La Selva, o casal Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) e os outros personagens que viraram a sensação do público da TV Globo.

Qual a história de "Terra e Paixão"?

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera, a trama tem no enredo o universo rural e as histórias de amor, esperança e ambição. O folhetim apresenta a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Depois que o marido é assassinado, a protagonista decidiu assumir os negócios deixados por ele. Na nova vida, ela terá problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai dos dois irmãos, e se vê apaixonada por Caio, despertando a ira do fazendeiro.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)