Terra e Paixão: Kelvin e Ramiro se beijam pela primeira vez e público comemora

O aguardado beijo do casal Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) aconteceu no capítulo da última terça (12), em "Terra e Paixão". Após lutar contra os sentimentos por "Kevinho", o peão da família La Selva abriu o coração e declarou todo o amor que sente desde a primeira vez que viu o garçom.

Como foi a cena?

Kelvin tenta convencer o capanga a deixarem juntos Nova Primavera para dar uma chance ao amor que um sente pelo outro. Além disso, fora da cidade, o capataz de Antônio (Tony Ramos) conseguirá finalmente dar um basta nos crimes ordenados a todo momento pelo patrão.

Ao ouvir a proposta do garçom, o peão se anima, mas imediatamente esquiva, afirmando não ser correta a união entre dois homens. Kelvin fica irritado com a resposta do amado e afirma que vai acabar perdendo Ramiro, se ficarem na cidade.

"O quê que é certo, Ramiro? Matar, mandar matar, esconder corpo? Viver no meio dessa selvageria toda? Eu não quero isso para mim. Não quero isso para a gente. Eu te amo e tudo o que mais quero é que a gente consiga viver esse amor longe da violência de Nova Primavera", reage.

Depois, o funcionário do Naitandei confessa tudo o que sente pelo capanga, além de tentar mostrar que, na cidade, Ramiro é bastante explorado pelos La Selva. Para felicidade dos fãs, o capataz de Antônio abre o jogo e revela ser apaixonado por Kelvin.

"Eu também te amo. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Você sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou te dar um beijo de amor."

Reação dos fãs

No X, antigo Twitter, os termos "Ramiro", "Kelvin", "Terra e Paixão" e "Beijo Kelmiro" foram parar entre os assuntos mais comentados da rede social. Antes mesmo da cena acontecer, os fãs do casal já aguardavam pelo momento e comentavam bastante na plataforma. Confira a reação dos internautas:

