Terra e Paixão está na reta final; saiba quando acaba a novela

No ar durante quase oito meses, "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, está chegando ao fim. Após a exibição dos 221 capítulos, a trama que conta a história da sonhadora Aline (Bárbara Reis) acaba no dia 19 de janeiro de 2024. A próxima novela das nove já tem nome: Renascer, remake assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da novela original.

Qual a história de "Terra e Paixão"?

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera, a trama tem no enredo o universo rural e as histórias de amor, esperança e ambição. O folhetim apresenta a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Depois que o marido é assassinado, a protagonista decidiu assumir os negócios deixados por ele. Na nova vida, ela terá problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai dos dois irmãos, e se vê apaixonada por Caio, despertando a ira do fazendeiro.

Sobre o que fala a nova novela da Globo?

Renascer conta a história de José Inocêncio, um rapaz que deseja se tornar alguém importante na vida. Após conseguir sobreviver a uma emboscada, ele cresce no meio rural e consegue virar um grande fazendeiro, o mais bem-sucedido da região na produção de cacau.

Apaixonado por Maria Santa (Duda Santos), o fazendeiro se casa e a relação dos dois gera quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva).

João Pedro é o único que não convive com a mãe, morta durante o parto dele. A partida de Maria Santa causa revolta no fazendeiro e o transforma em outra pessoa, que possui uma difícil relação com o filho mais novo, o culpando eternamente pela perda da esposa.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)