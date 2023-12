Que dia Agatha morre em Terra e Paixão? Veja como será o capítulo

Agatha (Eliane Giardini) acumulou inimigos na novela "Terra e Paixão" e terá um fim trágico. Após envenenar Antônio (Tony Ramos), durante vários dias, a mãe de Caio (Cauã Reymond) será assassinada e seu corpo será encontrado na beira da escada da mansão, com três tiros no peito. A cena será no capítulo desta quinta-feira hoje (7).

VEJA MAIS

Na mansão, Angelina (Inez Viana) e Antônio ouvem os disparos e a funcionária do fazendeiro segue o som para ver o que pode ter acontecido. Ao mesmo tempo, Marino (Leandro Lima), Aline (Bárbara Reis) e Caio entram na sala da mansão.

O delegado apresenta um mandado de busca e apreensão para investigar a denúncia da secretária dos La Selva de que a esposa do fazendeiro estaria envenenando o próprio marido. Quando começa a dar passos pela sala, antes de explorar a residência, Marino encontra o corpo da vilã sem vida e estirado no chão.

"Ela está morta", avisa o delegado, em choque com o que vê.

Agora, resta ao namorado de Lucinda (Débora Falabella) descobrir quem foi o autor do crime. Até então, cinco nomes podem ser os prováveis responsáveis: Irene (Gloria Pires), Angelina, Ramiro (Amaury Lorenzo), Antônio e Jussara (Tatiana Tibúrcio).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com, Mirelly Pires)