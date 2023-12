Terra e Paixão: Luigi revela plano de Hélio e entra na mira de Agatha

Agatha (Eliane Giardini) está a um passo de concretizar seu plano em "Terra e Paixão". A vilã deu para Hélio (Rafa Vitti) a missão de conquistar Petra (Débora Ozório) para colocar as mãos na fortuna de Antônio (Tony Ramos). Após a agrônoma ser pedida em casamento pelo engenheiro, Luigi (Rainer Cadete) se tornará o novo alvo da vilã, já que vai contar tudo o que sabe sobre o cúmplice dela para a ex-esposa.

O filho mais novo de Agatha desistiu do plano após se apaixonar pela caçula dos La Selva, mas a vilã ameaçou a vida da garota caso Hélio não seguisse com o relacionamento.

Com medo de perder a amada, o engenheiro decidiu voltar ao plano da mãe e surpreendeu Petra com o pedido de casamento, mas, para seguir para o novo status, ela precisou conversar com o italiano e pedir o divórcio.

Disposto a impedir a nova união, Luigi afirma para a filha de Antônio que não pretende assinar os papéis. Ao revelar o motivo, o italiano acaba deixando a ex-mulher chocada.

"Eu creio que o Hélio é filho da Agatha e veio aqui para pegar o dinheiro da sua família, Petra! Ele é cúmplice da mãe dele!", diz.

Luigi abre o jogo sobre sua desconfiança do engenheiro sem imaginar que Agatha ouve tudo atrás da porta. Agora, ele também está na mira dela e entra pra lista de inimigos da mãe de Hélio.