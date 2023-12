Terra e Paixão: Agatha ameaça matar Petra e preocupa Hélio

Em "Terra e Paixão", Petra (Débora Ozório) começou a desconfiar das reais intenções de Agatha (Eliane Giardini) com Antônio (Tony Ramos). Desde que viu a madrasta analisando papéis da empresa do fazendeiro, a agrônoma começou a achar que a vilã está por trás de algum plano contra o poderoso da família La Selva.

VEJA MAIS

Para tirar a filha do marido do caminho, a ex-presidiária vai ser capaz de tudo, até mesmo acabar com a vida da jovem. Conversando com Hélio (Rafa Vitti), Agatha dá as ordens e surpreende o filho ao mostrar que está disposta a qualquer coisa para conseguir o que quer.

"Evandro Hélio, você não se atreva a me provocar ou eu vou fazer com a sua amada Petra a mesma coisa que fiz com o seu papai e que eu estou fazendo com o Antônio agora. Ou você pede a Petra em casamento, ou eu vou ser obrigada a matá-la", adianta a vilã.

A esposa de Antônio ainda revela um outro possível plano para se livrar da agrônoma e Luigi (Rainer Cadete), colocando ele contra a enteada. Depois de descobrir que o italiano era golpista, a mãe de Hélio entregará um dossiê sobre ele para fazer Petra acreditar que o ex-marido está roubando a fortuna dos La Selva, deixando assim de desconfiar da própria madrasta.

"O Luigi e a Petra não perdem por esperar. Eu vou dar um jeito naqueles dois e eles vão ficar 'pianinho' comigo", ameaça.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)