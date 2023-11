Quem mata Sidney em Terra e Paixão? Saiba qual o destino do personagem

Em "Terra e Paixão", Sidney (Paulo Roque) retornou para Nova Primavera em busca de mais dinheiro depois de ter desaparecido. Quando trabalhava para a família La Selva, o capanga cometeu alguns crimes. Ao voltar para a cidade, ele colocou sua própria vida em risco, já que Irene (Glória Pires) e Tadeu (Cláudio Gabriel) não querem que o capataz revele os trabalhos feitos para eles dois.

A ex-esposa de Antônio dá ordens para Ramiro (Amaury Lorenzo) executar Sidney. Ao encontrar o antigo colega de trabalho, o foragido percebe o nervosismo dele e aproveita uma distração para desarmá-lo.

Depois de conseguir fugir da mira de Ramiro, o personagem de Paulo Roque será atraído para uma armadilha preparada por Tadeu e Marino (Leandro Lima). O capanga marca um encontro com o gerente da cooperativa e acha que finalmente vai receber mais dinheiro pela morte de Nice (Alexandra Richter).

No local, o antigo capataz de Antônio será cercado pelos policiais de Marino e preso acusado de sequestrar o marido de Gladys (Leona Cavalli) e Luigi (Rainer Cadete).

Quem mata Sidney?

Informada de que o capanga foi parar atrás das grades, a mãe de Petra (Debora Ozório) pagará um ex-amante para facilitar a fuga do bandido da prisão. Peçanha (Rafael Queiroz) se relacionou com a madame no passado e é um advogado ligado a esquemas criminosos.

O advogado consegue fugir da cadeia e decide ir atrás da mãe de Daniel (Johnny Massaro) para pedir dinheiro e assim não revelar que ela foi a mandante do acidente que matou o próprio filho. Quando encontra a ex-patroa, Sidney acaba sendo desarmado e a vilã consegue assassiná-lo com várias facadas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)