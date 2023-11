Terra e Paixão: Tadeu consegue denunciar Sidney?

O destino de Tadeu (Claudio Gabriel) está nas mãos de Sidney (Paulo Roque) na novela "Terra e Paixão", da TV Globo. Como não cumpriu com a parte do acordo com o capanga, o marido de Gladys (Leona Cavalli) começou a ser ameaçado e agora corre risco, junto de sua família toda, após despertar a fúria do bandido.

Falido, o pai de Graça (Agatha Moreira) não tem a quantia que Sidney pede. No passado, o gerente da cooperativa ordenou que o homem desse um "susto" em Nice (Alexandra Richter), mas o plano saiu diferente do esperado e a falsa beata foi assassinada.

Depois de ser frequentemente intimidado com o retorno do bandido para Nova Primavera, Tadeu decidiu contar para a família sobre as ameaças e foi convencido a informar Marino (Leandro Lima), indo na delegacia falar sobre o caso.

O ex-amante de Nice finalmente toma coragem e vai ao local disfarçado para não ser reconhecido, mas nem imagina que está sendo seguido por Sidney. Ao perceber que vai ser denunciado, o capanga liga para o ex-cliente e pergunta onde ele está.

Tadeu informa Sidney de que está na cooperativa trabalhando, mas o bandido sabe a verdade e o ameaça novamente, sem que ele consiga levar a denúncia até o delegado da cidade.

"Não mente para mim, seu bost*. Eu estou te vendo parado aí na frente da delegacia. Você não queira bancar o engraçadinho para cima de mim, está ouvindo? Se você disser qualquer coisa para a polícia, já sabe: eu acabo com você e com a tua família inteira. Nem o bebezinho vai se salvar", diz.

