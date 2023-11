Terra e Paixão: Antônio confessa armação contra Aline? Veja como será o depoimento do fazendeiro

Marino (Leandro Lima) não está convencido de que Aline (Bárbara Reis) foi a autora do disparo que fez Antônio (Tony Ramos) ir parar no hospital. Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", o fazendeiro é intimado a depor e acaba se enrolando com as informações, afirmando que Ramiro (Amaury Lorenzo) estava presente na cena do crime.

O namorado de Lucinda (Débora Falabella) insiste em perguntar o motivo de João (Matheus Assis) estar na mansão do fazendeiro quando tudo aconteceu. Irritado, Antônio diz que já falou sobre o assunto e repete toda a cena que ocorreu na fazenda.

Marino questiona o marido de Agatha (Eliane Giardini), perguntando como Aline levou a pancada na cabeça. Ao responder, o milionário acaba se enrolando e envolve o amigo de Kelvin (Diego Martins) como testemunha.

"Na hora que a Aline ia atirar, a Agatha jogou um vaso na cabeça dela para a viúva não me matar. Foi isso. Pena que não tenho testemunhas, porque o Ramiro só chegou depois", reclama o vilão.

Com a nova informação, o delegado agora precisa saber por que o capanga estava no local e o ex de Irene (Glória Pires) desconversa, mas não convence Marino. "Ô, Marino, olha o meu estado! Fiquei completamente debilitado, sob efeito de medicações fortíssimas. É evidente que eu me enganei, me confundi", mente.

Vendo que tem a oportunidade de descobrir a verdade, o namorado de Lucinda decide convocar o capataz do La Selva para depor. Agora, a verdade sobre o plano de Antônio e Agatha para colocar Aline atrás das grades depende do que Ramiro irá revelar na delegacia.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)