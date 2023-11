Agatha e Antônio se casam em 'Terra e Paixão'; vestido da noiva foi inspirado em 'Malévola'

Em "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) conseguiu finalmente o que tanto queria: casar com Antônio (Tony Ramos). Com a intenção de se vingar do ricaço, a mãe de Caio (Cauã Reymond) se aproximou do ex-marido e conseguiu fazer o milionário se separar de Irene (Gloria Pires). O vestido usado pela vilã na cerimônia foi inspirado em Malévola, personagem do filme de fantasia, interpretada por Angelina Jolie.

VEJA MAIS

Paula Carneiro, figurinista de Terra e Paixão, afirmou que a peça do casamento é cheia de conceitos, com uma gola "chique e digna" semelhante a do vestido da bruxa mostrada na história da Disney.

"Trabalhei num tom mais perolado, não tão branco, que ela tivesse um porte de rainha. Pensamos muito na Malévola. Confeccionamos o vestido aqui nos Estúdios Globo. Eliane ficou sensacional. Foi uma criação em conjunto, conversamos com ela e ficou 'maneiríssimo'", revelou a profissional ao gshow.

Confira:

Eliane Giardini como "Agatha" e Angelina Jolie interpretando "Malévola" (Foto/Globo)

Qual a história da personagem na novela?

Quando era mais nova, a personagem de Giardini teve um namoro com Gentil (Flávio Bauraqui) e deu luz à Jonatas (Paulo Lessa), fruto do relacionamento com o rapaz. Na época, a moça começou a trabalhar no bar de Cândida (Susana Vieira) e era muito querida pela proprietária do local, onde conheceu Antônio.

Vendo no fazendeiro uma oportunidade para mudar de vida, Agatha começou a namorar o vilão e abandonou Gentil e o filho ainda pequeno. No novo relacionamento com o produtor rural, ela teve Caio e foi dada como morta durante anos por complicações no parto.

Nos capítulos seguintes, o segredo da personagem é revelado e ela diz que fugiu com Evandro (Rafael Cardoso), o médico do parto de Caio, e, culpada pela morte do novo marido, ficou anos atrás das grades, até que retornou a Nova Primavera.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)