Qual novela vai substituir 'Terra e Paixão' em 2024?

"Terra e Paixão", novela assinada por Walcyr Carrasco, está quase na reta final. O folhetim está no ar desde maio deste ano e chegará ao fim em janeiro de 2024. Após o encerramento, a trama protagonizada por Bárbara Reis será substituída pelo remake de "Renascer", escrito por Bruno Luperi.

VEJA MAIS

Renascer será exibida na emissora 30 anos após a transmissão da versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô de Luperi. A novela conta com mais de 40 atores no elenco principal, entre eles, Humberto Carrão, Marcos Palmeira, Juan Paiva, Theresa Fonseca, Duda Santos e Vladimir Brichta.

Confira a sinopse:

A trama escrita por Luperi conta a história de José Inocêncio, um rapaz corajoso e com o objetivo de se tornar alguém importante na vida. Após sobreviver a uma emboscada, ele cresce no meio rural e se transforma no fazendeiro mais bem-sucedido da região na produção de cacau.

Apaixonado por Maria Santa (Duda Santos), o fazendeiro se casa e a relação dos dois gera quatro filhos, José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva).

João Pedro é o único que não convive com a mãe, morta durante o parto dele. A partida de Maria Santa causa revolta no fazendeiro e o transforma em outra pessoa, que possui uma difícil relação com o filho mais novo, o culpando eternamente pela perda da esposa.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)