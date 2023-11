Terra e Paixão: Hélio quer desistir de vingança contra os La Selva e irrita Agatha

Em "Terra e Paixão", Hélio (Rafa Vitti) se apaixonou por Petra (Debora Ozório) e quer acabar a parceria feita com Agatha (Eliane Giardini). O engenheiro e a mãe tinham armado um plano no qual ele se casaria com a caçula dos La Selva e assim estaria mais perto da fortuna cobiçada pela vilã.

Arrependido de ser cúmplice, o personagem de Rafa Vitti entra em crise consigo mesmo e coloca um ponto final na relação com a filha de Irene (Gloria Pires). Ao procurar a garota, o engenheiro diz que logo ela entenderá a decisão.

"Eu estou muito feliz em ver que você está bem. Você está mais forte, mais equilibrada. Continua assim, 'tá'?", finaliza ele, deixando Petra confusa.

Assim que recebe a notícia do término, a nova esposa de Antônio (Tony Ramos) fica irritada e imagina que a jovem descobriu seu plano. Conversando com o filho, Agatha ouve que Hélio quer abandonar o plano e os dois discutem.

"Eu não estou te reconhecendo, mãe. Você está agindo como uma pessoa sem caráter!", grita o rapaz. "Olha como fala, menino! Eu só quero o que é meu por direito!", retruca a vilã.

Sem reconhecer a pessoa na qual a mãe se transformou, o ex-namorado de Petra diz que está assustado com a mulher. "Eu vim te ajudar a fazer justiça, mas o que eu estou vendo é uma mulher obsessiva, tripudiando em cima da desgraça dos outros. Para mim deu, eu estou fora! Chega! Eu vou embora!", diz.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)