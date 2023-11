Atores de ‘Terra e Paixão’ Diego Martins e Amaury Lorenzo se beijam no palco

Os atores Diego Martins e Amaury Lorenzo, que interpretam Kelvin e Ramiro, respectivamente, na novela da TV Globo “Terra e Paixão”, se beijaram no palco durante a apresentação do show de Diego no evento “Me Chama de Fervo”, no Clube Boqueirão, Rio de Janeiro, na noite deste sábado (11).

VEJA MAIS

Diego Martins, que interpreta a Kevin, uma Drag Queen na novela “Terra e Paixão”, estava se apresentando para o público e convidou o colega de cena para a interação. Amaury conversou com a plateia e perguntou se o casal da novela deveria se beijar. Com um uníssono “sim” respondido pelos presentes, os atores deram um beijo.

Outros atores do folhetim também estiveram no show para prestigiar o colega de elenco, como Valéria Barcellos, Natalia Dal Molin e Alba Regina Tavares. O show teve ainda a presença da irmã de Diego, Bianca Bahia, que mora em São Paulo.