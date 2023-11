Terra e Paixão: quem mandou matar Nice?

Nos próximos dias, o público de "Terra e Paixão" conhecerá o real mandante da morte de Nice (Alexandra Richter). A falsa missionária chegou em Nova Primavera e chantageou várias pessoas. Pouco tempo depois, foi encontrada sem vida dentro do carro, assassinada sob ordens de Tadeu (Claudio Gabriel).

Inicialmente, o marido de Gladys (Leona Cavalli) mandou Sidney (Paulo Roque) intimidar a então dona do Naitandei, mas a situação saiu do controle e o capanga acabou matando a falsa missionária.

Em uma conversa com Sidney, o pai de Graça (Agatha Moreira) discute com o comparsa e afirma que era apenas para "dar um susto" na mulher. "O problema foi que ela ficou agitada, aí acabou sendo pior para ela", responde o capataz.

Qual a história de "Terra e Paixão"?

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera, a trama de Walcyr Carrasco aborda o universo rural, com as plantações e as tecnologias utilizadas atualmente nas fazendas.

O folhetim apresentará a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) e se torna a inimiga número um de Antônio La Selva (Tony Ramos), pai dos dois rapazes.

Após a morte do companheiro, a protagonista decide assumir os negócios deixados por ele e passa a trabalhar como produtora agrícola. Na nova vida, ela terá problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso fazendeiro, que agora está destinado a fazer de tudo para roubar a propriedade dela.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)