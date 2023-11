Quem é Vinícius em Terra e Paixão? Saiba tudo sobre o personagem de Paulo Rocha

Contratado por Antônio (Tony Ramos), Vinícius (Paulo Rocha) chega à Nova Primavera para estudar as terras de Aline (Bárbara Reis). Primeiro, ele se infiltra na propriedade da mãe de João (Matheus Assis) sem a permissão dela e descobre que há diamantes no local, despertando ainda mais o interesse do patriarca dos La Selva.

Quem é Vinícius em Terra e Paixão?

Vinicius chega à fazenda de Aline e analisa o leito do rio, onde descobre que há diamantes. Enquanto checa o local, ele é pego no flagra pela dona da propriedade, que não se agrada ao ver o desconhecido em suas terras.

Para despistar Aline, o geólogo afirma que é novo na região e é orientado pela jovem a como sair do local para não se perder pela mata. Sem ela perceber, Vinícius pega uma das pedras preciosas e leva para avaliar fora das terras.

Depois de alguns dias, o profissional retorna à fazenda e conquista a confiança de Aline, dando sequência ao plano de Antônio. Para enganar a produtora rural e alegrar Irene (Glória Pires), que agora é sua amante, ele convence a mãe de João a fazer uma sociedade e a produtora rural acaba assinando vários papéis sem perceber que se trata de um golpe.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com,Rayanne Bulhões)