Terra e Paixão: Emmy flagra Irene e Vinicíus entrando em motel

Desde que veio para Nova Primavera, Emmy (Claudia Raia) está atenta a todos os detalhes e tudo o que acontece entre os membros da família La Selva. Instalada na mansão de Antônio (Tony Ramos), a mãe de Luigi (Rainer Cadete) descobre um dos segredos de Irene (Glória Pires) e agora pode usar isso para conseguir dinheiro da vilã.

Em uma manhã na fazenda, a mãe do italiano percebe que Irene se afasta para atender uma ligação e se aproxima para ouvir com quem a esposa de Antônio fala ao celular. Emmy acaba descobrindo que a mãe de Petra (Debora Ozório) marcava um encontro com outra pessoa.

"Desculpe, Emmy, mas você vai ter que terminar o café da manhã sozinha. Eu preciso me arrumar para sair. Tenho um encontro inadiável", diz a vilã.

Emmy finge que vai continuar sentada à mesa, mas assim que a esposa de Antônio deixa a mansão, ela vai imediatamente pedir um táxi para seguir a anfitriã e descobrir a verdade.

Chegando próximo do carro, a mãe de Luigi flagra Vinícius (Paulo Rocha) entrando no veículo de Irene e fotografa o momento. Emengarda segue perseguindo os dois e fica chocada ao vê-los entrando em um motel da cidade. "Descobri o segredinho da Irene", comemora.

