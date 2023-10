Terra e Paixão: Emmy revela segredos de Agatha; confira quais

Recém-chegada à Nova Primavera, Emmy (Claudia Raia) pode acabar com os planos de Agatha (Eliane Giardini) e Hélio (Rafa Vitti). Para alertar o filho Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tatá Werneck) sobre a índole da ex-mulher de Antônio (Tony Ramos), Emengarda abre o jogo e conta para a dupla tudo sobre o passado obscuro da vilã na cadeia.

Luigi nem imaginava que a mãe biológica conheceu Agatha na época em que as duas estavam presas. Em uma conversa com os dois, a personagem de Claudia Raia avisa que a vilã não é a pessoa que aparenta ser e que era bastante temida dentro da cadeia.

"Matou outras detentas, todas envenenadas. Ninguém podia bater de frente com ela, que acabava doente ou morto. Essa mulher é um perigo! Na prisão ninguém se atrevia a mexer com Agatha, ela mandava e desmandava nas presas", confessa a mãe do italiano.

Segundo Emmy, a mãe de Caio (Cauã Reymond) teve a ideia de criar uma horta na prisão e, entre as especiarias cultivadas, ela também plantava ervas venenosas para matar as inimigas. "Essa é a sua especialidade: envenenamento. Acabou se tornando respeitada e temida", diz Emmy.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Heloá Canali)