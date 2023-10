Terra e Paixão: por que Emmy, mãe de Luigi, vai para Nova Primavera?

A mãe verdadeira de Luigi (Rainer Cadete) tentou contato por ligação e, ao ser ignorada pelo filho, decidiu desembarcar para Nova Primavera. Emmy, ou Emengarda, será interpretada pela atriz Claudia Raia e vai atrapalhar os planos do italiano, que até chegou a apresentar outra mulher aos La Selva, fingindo ser a mãe dele.

Ao ser expulsa do hotel onde estava hospedada, Emmy recorre ao filho para buscar ajuda. Apaixonada por dinheiro, a mãe de Luigi casou seis vezes com homens milionários. O último matrimônio chegou ao fim quando o ex-marido descobriu que ela tinha um caso com o personal trainer e então cortou seus os cartões de crédito.

Logo que chegar a Nova Primavera, a mulher fará de tudo para ser notada pelos La Selva. Depois de deixar o bar da cidade, Emmy irá direto para a mansão de Antônio (Tony Ramos), deixando Luigi desesperado e sem saída.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Heloá Canali)