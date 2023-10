Quem matou Daniel, personagem de Johnny Massaro em 'Terra e Paixão'?

Em "Terra e Paixão", um dos mistérios da família La Selva chegará ao fim nos próximos capítulos. Desde que Daniel (Johnny Massaro) morreu, a polícia tenta descobrir quem mandou sabotar os freios do carro que o advogado estava, até então sem sucesso. Decepcionada ao saber que Danielzinho não é seu neto, Irene (Gloria Pires) revela ter sido a mandante do atentado aquela noite.

Irene descobriu o segredo de Graça (Agatha Moreira), ficou abalada e resolveu visitar o túmulo do filho. No retorno do cemitério, a vilã começa a relembrar o momento em que Daniel morreu, ainda no hospital, devido à colisão entre o carro em que estava e outro veículo.

Sozinha dentro do quarto, a esposa de Antônio (Tony Ramos) desaba em lágrimas e pede perdão ao irmão de Petra pelo crime que cometeu, além de assumir que o alvo era o enteado.

"Perdão, Daniel! Me perdoa, meu filho! Eu não queria! Não era para você estar naquele carro! Era para o Caio ter morrido, não você! Meu Daniel, me perdoa! Me perdoa!", confessa.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)