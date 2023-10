Terra e Paixão: Anely ouve Agatha chamar Hélio de 'filho'

Anely (Tatá Werneck) está cada vez mais desconfiada da relação de Agatha (Eliane Giardini) e Hélio (Rafa Vitti). Destinada a descobrir a verdade, ela começa a observar os passos dos dois e confirma as suspeitas ao ouvir a ex-mulher de Antônio (Tony Ramos) chamar o engenheiro de filho nos próximos capítulos de "Terra e Paixão".

Em uma noitada no Naitandei, Agatha acaba bebendo demais e não consegue voltar sozinha para a pousada. Hélio é quem ajuda a mãe a retornar para casa e nem imagina que Anely observa tudo de longe.

No caminho, sem saber que a ex-cam girl está na cola, a ex-mulher de Antônio chama o engenheiro de filho e a irmã de Lucinda (Débora Falabella) confirma que os dois se conhecem mais do que a família La Selva imagina.

Anely logo procura Luigi (Rainer Cadete) para contar a novidade e mostrar que suas suspeitas foram confirmadas. Em seguida, a dupla confronta Hélio, mas o engenheiro consegue inventar uma desculpa e acaba enganando o casal.

“De fato, eu estava no bar e vi a dona Agatha bêbada. Fiquei preocupado e achei mais seguro trazê-la para a pousada. Como já tinha bebido demais, ela achou que eu era o Caio e só por isso deixou que a acompanhasse. E aí entrei no jogo para trazer ela de volta. Por isso, me chamou de filho e eu a chamei de mãe. Dá para entender?”, mente Hélio.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)