Vinícius morre em 'Terra e Paixão'? Saiba o que acontece com o amante de Irene

O caso de Vinícius (Paulo Rocha) e Irene (Glória Pires) chegou aos ouvidos de Antônio (Tony Ramos) em "Terra e Paixão". Depois de Agatha (Eliane Giardini) levar o fazendeiro até o motel onde a dupla estava, o patriarca dos La Selva fica furioso e, após o geólogo conseguir fugir, colocou todos os capangas atrás dele nas matas de Nova Primavera.

"Ramiro, para o que está fazendo, e vem me buscar na porta da delegacia. Não é só isso! Você vai juntar todos os peões da fazenda, todos, entendeu? Para fazer uma caçada", ordena o vilão.

Vinicius fica desesperado ao ser flagrado na cama com Irene e foge usando apenas a cueca e uma camisa. Sem saber para onde ir, o amante da mãe de Petra (Debora Ozório) vai parar no meio do mato e é encontrado por Ramiro (Amaury Lorenzo).

Ao localizar o novo inimigo do patrão, Ramiro chama Antônio para mostrar onde o geólogo estava. Nesse momento, o pai de Caio (Cauã Reymond) aparece na frente do amante de Irene e dá um tiro no peito do rapaz.

Depois do disparo, o fazendeiro e os peões abandonam o personagem de Paulo Rocha em um rio e ele passa a ser dado como desaparecido, mas é salvo por Jurecê (Daniel Munduruku).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)