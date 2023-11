Terra e Paixão: por que Agatha foi presa?

Em "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) retornou para Nova Primavera anos depois de ser dada como morta. Em uma conversa com Antônio (Tony Ramos), a vilã da trama revelou detalhes do passado e disse que foi presa por um crime que não cometeu, o que a deixou durante anos em uma cadeia.

No passado, Agatha abandonou o pai de Caio (Cauã Reymond) para viver ao lado de Evandro (Rafael Cardoso), um médico de família rica. Juntos, os dois foram para o Rio de Janeiro e tiveram uma relação por quase dez anos, mas, com o passar do tempo, a ex do fazendeiro disse que Evandro se transformou em outra pessoa, o que fez ela pedir a separação.

Depois de perceber que não amava o médico, Agatha decidiu que voltaria para Nova Primavera e recuperar Caio, mas Evandro não deixou. Na conversa com o ex-marido, a vilã revelou que teve uma briga com o médico e fugiu de casa.

Por que Agatha foi presa?

A mãe de Hélio (Rafa Vitti) contou ao fazendeiro que passou a morar pelas ruas, sem receber qualquer ajuda da família de Evandro. Dias depois, o médico apareceu morto e os parentes dele forjaram provas que ligaram Agatha ao assassinato dele.

"Eu sei que quem o matou foi o irmão. Eles tinham ódio um do outro. O irmão queria ficar com toda a fortuna para ele. No fim, eu, que tanto quis a liberdade, acabei na cadeia por mais de 20 anos. Como a família do Evandro era muito rica, conseguiu fazer com que eu ficasse ainda mais tempo na prisão", revelou a mulher.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)