Terra e Paixão: Irene ameaça Antônio e exige metade da fortuna

Agatha (Eliane Giardini) deu um jeito para que Antônio (Tony Ramos) descobrisse o caso de Irene (Glória Pires) e Vinícius (Paulo Rocha), em "Terra e Paixão". Revoltado com a traição da esposa, o fazendeiro expulsa a vilã de casa, mas a mãe de Petra (Débora Ozório) se nega a deixar a mansão e ameaça o fazendeiro.

Depois de exigir que Irene deixe a residência, o casal começa uma intensa troca de tiros e Antônio afirma para a esposa que ela vai sair da mansão sem qualquer dinheiro que faça parte da fortuna dele. A mãe de Daniel (Johnny Massaro) então relembra ao esposo que os dois se casaram em comunhão de bens, sendo assim, tem direito à metade do patrimônio.

"Você é uma adúltera! Deve ter alguma maneira de você perder esses direitos! Vamos ver quem vai vencer essa parada", reage o milionário.

Vendo que o inimigo de Aline (Bárbara Reis) está ficando descontrolado, a amante de Vinícius debocha, deixando o vilão ainda mais irritado com a traição. "Vê se não esquece o remedinho da pressão. Do jeito que você anda nervoso, pode até bater as botas, aí, sim, eu fico com tudo", diz.

