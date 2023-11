Terra e Paixão: Diego Martins e Amaury Lorenzo; conheça os atores que se beijaram em palco no RJ

Os atores Diego Martins e Amaury Lorenzo, que interpretam Kelvin e Ramiro, respectivamente, na novela da TV Globo “Terra e Paixão”, se beijaram no palco durante a apresentação do show de Diego no evento “Me Chama de Fervo”, no Clube Boqueirão, Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 11. Não é a primeira vez que surge boatos e interação com os dois, sobre um possível romance fora da telinha. Porém, o que já foi descartado por Diego. Mas quem é essa dupla que vem fazendo sucesso no horário nobre?

Diego Martins

Ator, cantor, compositor e drag queen brasileiro. Diego Martins venceu a primeira temporada de Queen Stars Brasil e teve a sua estreia como ator na televisão brasileira na telenovela Terra e Paixão, da TV Globo. "Na infância, eu assistia a muitas novelas e tinha o hábito de refazer os capítulos com a minha irmã mais nova para os meus pais assistirem. Eu cresci numa casa onde sempre houve muita arte e cultura. Meu pai e minha mãe foram grandes motivadores, não só na questão da minha vocação, mas também com relação à minha sexualidade. Eu nunca precisei assumir em casa que sou gay. Eles já sabiam. Sempre foi algo muito leve", relevou.

Amaury Lorenzo

Ator, bailarino, coreógrafo e roteirista brasileiro. Ficou ainda mais agora, ao interpretar o personagem Ramiro na telenovela Terra e Paixão, da TV Globo. Amaury, inclusive, já deu detalhes sobre sua sexualidade. Destaque na novela com um romance gay, o ator confirmou que faz parte da comunidade LGBTQIA+, mas não explicou exatamente onde se encaixa na sigla. "Pode ser que daqui a pouco eu me case com outro homem, cis ou trans, com uma mulher, cis ou trans", pontuou.