Terra e Paixão: Agatha envenena Antônio e é flagrada por Angelina

Agatha (Eliane Giardini) voltou à Nova Primavera focada em colocar as mãos na fortuna de Antônio (Tony Ramos). Em "Terra e Paixão", a vilã conseguiu reconquistar o ex-marido e agora começou o plano de vingança contra o fazendeiro, servindo chás envenenados diariamente para matar o pai de Caio (Cauã Reymond).

VEJA MAIS

Quando estava na prisão, a mãe de Caio era temida e se tornou uma das chefes entre as detentas. Lá, a personagem de Eliane Giardini cultivava uma horta e, entre as variadas especiarias, plantava ervas venenosas para matar as inimigas.

Com as "habilidades" de quando era detenta, a amada de Antônio dá início ao plano macabro. Primeiro ela mata Ruan (Tairone Valle) e deixa Irene (Gloria Pires) completamente paralisada na cama.

Em seguida, depois de conseguir casar com o milionário, a vilã volta a morar na mansão La Selva e, aos poucos, vai intoxicando o marido. Percebendo que o patrão está ficando cada vez mais debilitado, Angelina (Inez Viana) passa a desconfiar da mãe de Hélio (Rafa Vitti) e descobre que ela dá chás envenenados ao ricaço.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)