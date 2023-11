Terra e Paixão: Agatha quer vingança contra Antônio La Selva; saiba o motivo

Agatha (Eliane Giardini) vai finalmente revelar o verdadeiro motivo de ter voltado para a vida da família La Selva em Nova Primavera. Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", a mãe de Hélio (Rafa Vitti) conta ao filho que eles precisam seguir com o plano de vingança contra Antônio (Tony Ramos), já que o fazendeiro deixou a família dela falida.

A vilã só toma a iniciativa quando o engenheiro abre o jogo e revela estar decidido a abandonar o plano de vingança e contar quem é de verdade para Petra (Debora Ozório). Prestes a se casar com o produtor rural milionário, Agatha implora ao filho que se case com a agrônoma, consiga assumir os negócios da família e, só então, conte tudo para a garota.

"O Antônio e o pai dele roubaram tudo dos meus pais! Meu filho, não me abandone agora. Nem a mim, nem à Petra, que você ama tanto", diz a inimiga de Irene.

Qual a história da novela?

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera, o folhetim de Walcyr Carrasco aborda o universo do agronegócio, com as plantações e as tecnologias utilizadas atualmente nas fazendas e contou ter se inspirado na história da própria família para construir o roteiro central.

Repleto de histórias de amor, esperança e ambição, a trama apresenta a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

A protagonista decide assumir os negócios da família desde que teve o marido assassinado e passa a trabalhar como produtora agrícola. Na nova vida, ela terá problemas ao ver as terras deixadas pelo ex-companheiro serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai de Caio e Daniel.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)