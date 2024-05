Dia do Orgulho Nerd: saiba o que os paraenses mais procuram e entenda a diferença entre nerd e geek

Neste sábado (25/05), será comemorado o Dia do Orgulho Nerd. A data defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek. As duas palavras apresentam diferenças entre si. Por exemplo, nerd é uma pessoa excessivamente interessada por algum assunto, já geek é um indivíduo que tem como um estilo de vida e interesses por coisas relacionados a tecnologia e eletrônica.

Segundo a pesquisa Geek Power, realizada pela Omelete Company, 7,8% dos brasileiros disseram que são apaixonados pelo mundo de animes e mangás, 6,1% por livros e 4,7% por histórias em quadrinhos, as HQs.

No marketplace Shopee teve mais de 48 mil buscas pelo termo “produtos geeks”, 20% a mais do que no ano passado. Foi possível observar, também, que as categorias de animes e mangás categorias estão em alta, com destaque para o mangá One Piece, com um aumento de 450% em buscas e 76% em vendas em relação ao ano passado, ressaltando a popularidade que o título ganhou com a estreia do seu live-action.

Os HQs da Marvel também tiveram alta no aplicativo, com aumento de 130,7% de procura e 69% de vendas, o que deixa claro que o mundo Marvel é atemporal e coleciona fãs ao redor do país.

No Pará, em comparação ao ano passado, houve um aumento de mais de 40% em vendas de videogame. Já os HQs da Marvel, tiveram um aumento de 100% em vendas e o mangá One Piece obteve um aumento de mais de 20% em vendas.