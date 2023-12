Menino faz petição à Apple para remover emoji 'nerd'; entenda 🤓

Um menino inglês de apenas dez anos tomou uma iniciativa um tanto inusitada: promoveu uma petição dirigida à Apple, empresa de tecnologia, contra o emoji "nerd", a carinha amarela com óculos e dentes frontais à mostra. Conforme jutificativa de Teddy Cotte, o emoji é visto como ofensivo por quem precisa usar óculos e perpetua um estereótipo negativo para os mesmos.

VEJA MAIS

Segundo o garoto, a Apple foi escolhida porque ele usava um Iphone para trocar mensagens com seu primo quando reparou com mais detalhe no emoji. A partir disso, passou a ter a sensação de que o íconeretratava pessoas que usam óculos de forma depreciativa. O menino, então, resolveu conversar com a sua professora, Lisa, que o apoiou na causa.

“Acho que as pessoas que usam óculos são legais, e estou preocupado que as pessoas que estão usando óculos pela primeira vez pensem que vão parecer coelhos ou ratos”, justificou.

Um novo modelo

Para resolver a situação, o jovem criou uma nova versão do emoji, que carinhosamente chama de "emoji genial". No desenho, a boca do emoji com os dentes à mostra é substituída por um sorriso amigável e gentil.

Teddy não é o primeiro a enfatizar os problemas com este emoji. Outros também apontaram que os óculos “geek” combinados com dentes salientes poderiam evocar estereótipos antiasiáticos.

Várias plataformas já redesenharam o rosto para remover os dentes salientes. No entanto, a Apple, juntamente com a Microsoft, Samsung e outros, continua usando as características originais.

A empresa, no entanto, não criou os emojis. A iniciativa foi feita pela Unicode que aprovou a padronização dos recursos em todos os sistemas operacionais desde 2015. A empresa de tecnologia ainda não respondeu a respeito do tema.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)