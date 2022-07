Emojis dizem mais que palavras: confira os preferidos dos brasileiros no Facebook e Instagram

Em comemoração ao Dia Mundial do Emoji (17 de julho 📅 ) e a recente expansão do Reações no WhatsApp anunciada por Mark Zuckerberg 👨🏻‍🦰, estamos compartilhando alguns dados curiosos de quais emojis as pessoas no Brasil estão usando em nossos outros aplicativos: Facebook e Instagram.

O emoji mais popular de esporte nas bios do Instagram no mundo é: ⚽️ (Bola de futebol)

O segundo emoji de esporte mais usado por pessoas vivendo no Brasil em sua bio do Instagram é 🥋 (kimono / Artes marciais)

Alguns dos emojis de atividades recreativas e esportes mais usados em publicações do Facebook no Brasil são: ⚽️ 🥋 🏋️ 🏄 🧘

Emojis mais populares de comidas e bebidas no país: ☕ 🍞 🍕 – Além de populares nas mesas de muitos brasileiros, o pão, café e pizza estão presentes também nas publicações e comentários do Facebook e Instagram.