Emoji da 'carinha derretendo' é eleito o mais representativo de 2022

No último domingo (17), data que é comemorada o Dia Mundial do Emoji, os internautas elegeram a "carinha derretendo" como o ícone mais representativo de 2022. A disputa acirrada foi realizada através de uma enquete do World Emoji Awards, premiação que celebra e elege os símbolos mais utilizados na internet.

A corrida pelo mais representativo começou no dia 5 de julho e seguiu um formato eliminatório até chegar aos grandes finalistas. A "carinha derretendo" conquistou tanto os usuários que venceu a enquete com 54,9% dos votos. Segundo a própria premiação, o emoji é usado frequentemente em um teor sarcástico e até mesmo de forma descontraída para falar sobre o calor extremo.

O emoji 'carinha derretendo' ganhou com 54% dos votos. (Foto: Twitter @EmojiAwards)

Outros símbolos como o da balança, do palhaço, bandeira da Ucrânia e a carinha segurando as lágrimas também estavam inclusos na corrida da premiação.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante).