Samara Felippo cobre rosto de Mário Frias com emoji considerado ofensivo; veja

Samara Felippo deu várias “cutucadas” em Mário Frias, seu ex-colega de “Malhação”, que foi secretário de Cultura no governo Jair Bolsonaro. Nos stories do Instagram, a atriz postou uma foto dos bastidores da novela, em que aparece ao lado dele e de outros colegas de atuação, mas cobriu o rosto do político com vários emojis considerados ofensivos, inclusive de cocô, na terça-feira (18).

VEJA MAIS

"Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio", escreveu a atriz, no clique junto a Mário, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes. Samara, que é madrinha do filho de Mário com Nivea Stelmann, tinha postado em abril de 2019, um ano antes do ator assumir o cargo no governo Bolsonaro, em junho de 2020.

Samara não parou com o emoji de palhaço. "Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis! Duas opções", avisou a atriz, que, então, postou uma foto com o rosto de Mário coberto por um emoji de jumento. "Agora achei! Ofendi os jumentos também", disse ela na próxima imagem, na qual cobriu a face do compadre com um emoji de cocô.

Veja a publicação original:

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)