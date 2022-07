Mario Frias é internado após infarto e passa por novo cateterismo

O ex-secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Mario Frias, foi internado na noite de segunda-feira (4), após infarto agudo no miocárdio. As informações são do G1 e do portal Metrópoles.

De acordo com o boletim médio de Frias, divulgado em suas redes sociais, Mario Frias passou por um cateterismo cardíaco com retirada de trombos e segue na UTI sem previsão de alta.

A agenda do ex-secretário foi cancelada por tempo inderteminado.

Essa não é a primeira vez que Frias é internado por complicações similares. Ao menos três cateterismos já foram realizados no paciente pelo mesmo motivo.

Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política.