Artistas brasileiros pedem prisão de Mário Frias

Formado por artistas brasileiros, o coletivo 342 Artes levantou a hashtag #MarioFriasNaCadeia pedindo a responsabilização do secretário Especial de Cultura pelo incêndio da Cinemateca Brasileira.

Segundo os funcionários da Cinemateca, o incêndio era uma tragédia anunciada. Mas enquanto isso, o ministro do Turismo e seu subordinado, Mario Frias, estavam em Roma.

Na última sexta-feira (30), Frias se pronunciou em sua rede social e botou a culpa no PT. “O estado em que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo”, escreveu o secretário.

Em 2019, o então ministro da Educação Abraham Weintraub anunciou que não iria renovar o contrato com a organização social Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, responsável pela administração.

Ainda rebatendo as críticas, o ator disse: "Artistas? Ah, lembrei, os 10% de pessoas da elite sindical que ficou com 78% dos 13 bilhões de reais da Rouanet. Já sei, há muito tempo, que vocês querem se livrar de mim."