Mário Frias pede veto á lei Paulo Gustavo

Mário Frias, Secretário Especial de Cultura, usou as redes sociais para pedir que os internautas votem contra a “Lei Ator Paulo Gustavo”, que está disponível na consulta pública no Portal do Senado.

O Projeto de Lei Complementar é de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) e assinado pelo senador Paulo Rocha (PT-PA), com objetivo de garantir ajuda financeira ao setor da cultura.

Em sua rede social, Mário Frias disse que parlamentares querem benefícios em cima de uma tragédia.“Quando acho que eles não têm mais como se rebaixar, vejo criarem um palanque em cima de uma tragédia. Vocês são doentios! escreveu.“Na minha vida fui ensinado a ter princípios e valores inegociáveis. Respeitar o luto de uma família é um desses valores. É criminoso que usem a morte do Paulo para fins políticos/ideológicos”, destacou o ex-ator.

A PL prevê recurso de mais de três bilhões de reais existentes hoje no superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC). A nova legislação, se aprovada, destinará maior parte da verba ao setor audiovisual brasileiro.