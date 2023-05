Professor Diego Borges indica adaptações do cinema que foram inspiradas em animações

Na última semana, no dia 27, estreou nos cinemas o filme “Cavaleiros do Zodíaco: Saint Seiya”, que é uma adaptação da famosa animação do final dos anos 80. As adaptações live action tem conquistado o coração do público nos últimos anos. Diversos desenhos que fizeram parte da geração que cresceu entre os anos 80 e 90 ganharam novas versões em formato para os cinemas.

Diego Borges é um paraense de 39 anos, apaixonado pelo universo nerd. Inspirado, o professor criou a CONECTA, evento geek que costuma acontecer nas Usinas da Paz e leva cultura nerd de graça para as regiões periféricas da grande Belém.

Como alguém que faz parte da geração que cresceu assistindo muitas dessas animações na televisão, Diego veio ao Grupo Liberal indicar três adaptações que foram inspiradas em famosas animações.

A primeira indicação é um dos lançamentos do cinema de 2023, "Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes”. O longa é uma nova versão do clássico “Caverna do Dragão”. “Quem não lembra das minhas assistindo Caverna do Dragão na TV Liberal? Um desenho que fez parte da nossa infância e que já teve diversas tentativas de se adaptar para os cinemas”, relembrou ele. “O que pouca gente sabe é que o próprio desenho já era uma adaptação do jogo de RPG de mesa com o mesmo nome”, revelou.

“Eu cresci jogando o jogo e assistindo o desenho, então sempre fui atrás de qualquer tentativa de novas adaptações. O novo filme é brilhante, divertido e épico na medida certa que encanta fãs antigos e novos. Diversão para toda família”, afirmou.

A segunda adaptação indicada por Diego é de outro clássico e que ainda está na programação de alguns cinemas da cidade. “Super Mario Bros: O Filme” foi lançado no início de abril e também foi um dos filmes mais esperados pelos fãs do jogo de videogame e animação.

“A adaptação do jogo de videogame também é a segunda tentativa no cinema, mas também esteve presente nas animações que comandavam nossas manhãs. A nova animação é incrível, nostálgica na medida certa enquanto apresenta o Mário para toda uma nova geração de fãs. Personagens icônicos muito bem trabalhados em uma história que te faz até ficar triste pelo vilão. Sem falar na música original que com certeza vai ser indicada ao Oscar. Nota 10”, pontua o criador da CONECTA.

Por fim, ele indica o mais novo lançamento “Cavaleiros do Zodíaco: Saint Seiya”, pelo qual não perdeu tempo e foi logo assistir nos cinemas, ainda na estreia.

“O filme surpreende positivamente quem vai de mente aberta e entende que nada ali foi feito para "acabar com a infância de ninguém". Visualmente é lindo e conseguiu transpor com perfeição as épicas batalhas do anime, com um roteiro bem amarrado que entrega um bom começo para algo com grande potencial de ser uma franquia de sucesso. O filme precisa evoluir junto com seu público e eu espero mesmo que mais e mais pessoas deem essa chance pra ele. Nota 7/10 e com muito potencial para aumentar no futuro”, avaliou o professor.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)