Obra de Paes Loureiro é apresentada no Theatro da Paz; saiba quando asistir 'O Rei e o Jardineiro'

Espetáculo "O Rei e o Jardineiro" leva a obra de Paes Loureiro aos palcos do Theatro da Paz em uma produção única do Centro de Dança Ana Unger. Em celebração aos 85 anos do escritor e poeta, a obra será apresentada nos dias 22 e 23 de junho.

A história, que combina elementos de conto de fadas com a riqueza da cultura amazônica, oferece uma mensagem poderosa sobre resiliência e a importância da preservação da identidade. A produção conta com a participação de convidados especiais, como o renomado ator e diretor Cláudio Barros, e a trilha sonora original composta pelo mestre Jacinto Kahwage. Elenco, música e todos os envolvidos neste grande dia são paraenses.

A apresentação, realizada no dia 23 de junho, não só homenageia sua obra, mas também celebra sua vida e legado.

O evento também terá o relançamento do Livro do escritor que tem mesmo nome do espetáculo.

Agende-se

"O Rei e o Jardineiro"

Datas: 22 e 23 de junho

Hora: 22 às 20h e 23 às 16h30 e 19h30

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém