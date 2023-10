Paes Loureiro e Violeta Loureiro recebem titulação de Honoris Causa da Unama

Os professores doutores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Refkalefsky Loureiro, ambos pesquisadores, literários e escritores amazônidas receberam da Unama (Universidade da Amazônia) o título de Honoris Causa. A honraria é um reconhecimento às notáveis contribuições à literatura, à pesquisa, ao desenvolvimento e, sobretudo, à preservação da cultura e imaginário amazônicos. A programação ocorreu, nesta segunda-feira (2), no Auditório David Mufarrej, do campus Alcindo Cacela.

VEJA MAIS

Esta é a primeira vez que personalidades da literatura recebem o título máximo de uma universidade. O evento contou com a participação de familiares e amigos do casal, além de acadêmicos, pesquisadores, docentes e gestores da instituição. Os docentes Ivana Oliveira e Paulo Nunes proferiram mensagens sobre a vida e obra do casal Loureiro. Já as medalhas e os diplomas foram entregues pela reitora da Unama, Betânia Fidalgo Arroyo.

"Para a Unama, é um imenso orgulho entregar a titulação a este casal que muito contribui para o estudo e a literatura da Amazônia. Suas obras e pensamentos não apenas enriquecem nossa cultura, mas, também, iluminam caminhos para o protagonismo da região, inspirando gerações a valorizar, entender e proteger nossa rica biodiversidade e patrimônio cultural", disse a reitora da universidade.

Em discurso, Violeta falou sobre os desafios da educação desde a década de 1980 e da sua contribuição, sendo uma das responsáveis por criar a implementação dos cursos de filosofia e sociologia no Pará.

"Cheguei a esse mundo sem ter sido convidada, mas quero poder fazer o bem onde puder. Espero que as minhas pesquisas - que me levaram a florestas, periferias, tribos, quilombos, garimpos e a muitos países - ajudem a criar um novo pacto social para a Amazônia e para os diversos povos", disse a homenageada, Violeta Loureiro.

Paes Loureiro comentou sobre as histórias da própria infância e juventude, o contato com os saberes populares, encantaria, crenças e poesias, até chegar à universidade, como docente. Ele ainda falou sobre a instituição, o qual deu o nome de Universidade da Amazônia.

"Sou honrado pela comenda e título de Honoris Causa. Ao Edson Franco, em memória, presto a humilde homenagem pela amizade e carinho. A minha flor, Violeta, dedico o meu amor e as minhas poesias", reforçou Paes Loureiro.

Os nomes dos homenageados para a honraria foram escolhidos por professores do Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Unama via Conselho Universitário da Instituição. Houve uma análise minuciosa da trajetória profissional dos agraciados e o reconhecimento por meio do título.

Outras titulações

Além dos doutores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Refkalefsky Loureiro, outras personalidades já receberam a titulação da Unama. Entre eles, o jurista Octávio Avertano Rocha, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Moura Ribeiro, o professor Arnaldo Niskier e o desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.