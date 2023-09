João de Jesus Paes Loureiro lança 'O Caminho das palavras' na Feira Pan-Amazônica do Livro

O escritor paraense João de Jesus Paes Loureiro será um dos centro das atenções no encerramento da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre no próximo domingo, 17, no Hangar Centro de Convenções. Os amantes de poesia e da literatura vão poder acompanhar o lançamento da mais nova obra do autor, intitulada “O Caminho das Palavras - Uma Iniciação Poética ao Poema”, no estande da editora Valor, a partir das 17h. O evento é aberto ao público e terá sessão de autógrafos.

Durante uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o escritor discute os detalhes da recém obra “O Caminho das Palavras”, que está prestes a ser lançada na Feira do Livro. Paes Loureiro explicou que a escolha do título foi feita com o intuito de criar uma alegoria para os poemas contidos na obra. Ela é composta por 12 poesias que representam um diálogo entre o poeta e uma personagem do imaginário amazônida chamada Conori, a rainha das Icamiabas.

“O público vai encontrar uma espécie de iniciação poética ao poema, ou seja, o modo de fazer poema, como trabalhar os versos, para atender ao interesse da Icamiaba, mostrar como se trabalha desde a intuição poética até a realização dessa intuição na forma dos versos de uma poema”, explicou o escritor sobre a intuição inicial da obra.

Segundo Paes Loureiro, a inspiração para o projeto veio da ideia de que ao criar, o escritor também desenvolve uma teoria poética pessoal. O autor paraense enfatizou a importância de abordar o tema não apenas de maneira técnica, mas sim de forma poeticamente elaborada, proporcionando uma perspectiva única sobre o processo criativo.

“Os poemas do livro podem ser lidos em várias bandeiras. É aquilo que todo signo poético tem, que é uma infinidade sentidos, uma pluralidade de significações, que conforme o poema seja realizado, ele é como se fosse de infinidade de sentido comprimido a espera que o leitor possa desvendar através da leitura e perceber aqueles sentimentos que estão por ali incorporados, assim são as obras de arte e os poemas”, destacou sobre a multiplicidade de sentidos presentes nos poemas.

Para ele, a leitura é um convite aos leitores para desvendar esses sentimentos e significados ocultos ao longo do livro, comparando a experiência à apreciação de uma obra de arte.

“A obra expressa mesmo uma relação intensa entre o meu "eu" interior e o mundo exterior. Isso faz parte da minha poesia mesmo, a minha poesia é uma forma de extroversão com o mundo. Eu sou um desbravador de sentidos para expressá-lo poeticamente, e ao mesmo tempo um garimpado de novas formas novos significados da poesia com o tempo que eu estou vivendo, com a evolução que a arte poética vem vivendo”, acrescentou o autor.

Ele revelou que os poemas que estão na nova obra foram concebidos durante o período de isolamento imposto pela pandemia da covid-19. Para Paes Loureiro, a poesia se tornou nesse período uma forma de escapar do medo da morte que todos enfrentam por conta do agravamento do vírus.

Na época, a criação semanal de um novo poema, gravado e compartilhado via WhatsApp, se tornou uma experiência intensa e inovadora, concentrando sua vida na poesia e na criação poética.

“Eu nunca tinha experimentado, é como se minha vida tivesse se concentrado na intensidade poética e no fazer poética”, afirmou o escritor. Os poemas, a maioria presente no novo livro, eram divulgados semanalmente às sexta-feiras.

Novos projetos

Ao longo de sua carreira, Paes Loureiro explicou diversas formas de expressão poética, incluindo livros, discos e colaborações com outras formas de arte. Ele compartilhou que está trabalhando já em um próximo projeto que aborda a arte de rua e a cultura periférica, destacando a importância de incorporar inovações e tradições na expressão artística.

“Esse livro será lançado no final do ano e ele contém, além dessas várias formas, entrevistas com algumas pessoas que marcaram durante a pesquisa e a participação que pude ter nessas várias categorias, muralistas, do rapper, das variações do hip-hop, em todas elas procurei incorporar parceiras como experiências”, finalizou.

Serviço

João de Jesus Paes Loureiro lança 'O Caminho das palavras'

Data: 17 de setembro;

Horário: às 17h;

Local: na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções;

No estande da editora Valor;

Entrada gratuita.