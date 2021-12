Paes Loureiro apresenta seu novo livro de poesia na Fox

Aos 82 anos, o escritor e poeta João de Jesus Paes Loureiro mostra que nunca é tarde para aprender novas formas de expressar seu amor pela poesia. Foi exatamente isso que ele fez quando decidiu gravar e enviar seus poemas escritos durante o primeiro ano da pandemia para seus contatos do Whatsapp. Esse processo ocorreu no período de março de 2020 a março de 2021 e o resultado foi o livro “Em busca da terra sem males” (Amo! Editora, 2021), que será lançado neste sábado (18), das 17 às 20h, na livraria da Fox, com sessão de autógrafo.

A obra traz uma visão poética da experiência vivida nesse período de confinamento e, ao mesmo tempo, a determinação do autor de lançar um olhar diferenciado, envolto na arte diante do caos. “Minha decisão, desde quando comecei a escrever foi de me relacionar poeticamente com a vida. E considerar que tudo pode ser matéria de poemas, desde que com a necessária linguagem de palavras apropriada”, explica.

Ele acredita ainda que foi justamente o fazer poético o responsável por mantê-lo ativo nesse período tão difícil. “Na verdade, poesia para mim é um desconfinamento dos limites da existência e ultrapassamento da finitude do ser humano. Durante a pandemia covídica, o confinamento decorria do medo da morte e de mortes de pessoas queridas, impacto emocional que mobilizou todas as minhas forças emocionais. E a poesia brotou mobilizando todas as minhas horas, durante cada semana. Costumo dizer que, a pandemia me confinou e a poesia me desconfinou”, afirma.

Mas a poesia, segundo o próprio escritor, pode ter uma alcance ainda maior. “Para mim, ela é uma forma de viver, porém, o que concretiza isso é o poema. Quando fui preso, ainda estudante pela ditadura, foi por causa do meu primeiro livro de poemas, ‘Tarefa’, que seria lançado pela União Acadêmica Paraense, mas acabou sendo destruído. Na prisão, consegui papel e lápis para escrever poemas. Enfim, não planejo. A poesia vem do impulso do poético. Quando comecei a criar os poemas contextuais no confinamento covídico, vi que a maneira de compartilhar seria via whatsApp. Não faço poemas para mim. Escrevo para o leitor, a leitora. E a tecnologia me ajudou. O celular foi meu pombo correio pós-moderno”, afirma.

Por isso, o escritor propõe que a nova obra seja não apenas lida, mas reescrita. “O livro de poemas ‘Em busca da terra sem males’, título que incorpora a utopia na cultura indígena amazônica, incorpora simbolicamente em poemas contextuais todo o sentimento que talvez tenha brotado em todos e todas. Meu deseja que leitores e leitoras compartilhem comigo amorosamente esses poemas. Cada leitor irá recriá-los em sua leitura. Serão, portanto, co-autores do livro enquanto o lerem”, convida.

Paes Loureiro, no entanto, chama atenção para um aspecto importante relacionado ao seu novo trabalho. Não se trata de um livro de poesia sobre a pandemia, mas contextualizado durante ela. “Os poemas não tematizam a pandemia. Revelam as circunstâncias humanas que dela decorreram. Alegorizam a condição humana vivida nesse período. Claro que integrando ficção poética e realidade real, mostram a desumanidade do governo federal diante da população, multiplicada e desmascarada nesse período. Nos mascaramos contra a Covid para viver. Eles se desmascararam para a propagação da morte”, analisa.

A visão poética do autor também alcança as mudanças positivas advindas desse período. “Meu alento, na verdade, foi sentir que o amor dos nos amam e a quem amamos, a solidariedade da amizade, o pertencimento humano de todos nós se manteve fortalecido carente das presenças. Porque amor vive na distância mas, mas precisa do diálogo corporal da presença”, resume.

O autor

João de Jesus Paes Loureiro nasceu na cidade de Abaetetuba, em 1939). É poeta, professor titular de Estética, Filosofia da Arte e Cultura Amazônica na Universidade Federal do Pará (UFPA), mestre em Teoria da Literatura e Semiótica pela PUC/Unicamp(São Paulo) e Doutor em Sociologia da Cultura pela Sorbonne (Paris, França). Seu primeiro livro, “Tarefa”, foi editado a partir de uma parceria entre a União Nacional dos Estudantes e a União Acadêmica Paraense, em 1964. Com um extenso currículo de obras sobre a temática amazônica, publicou, entre outros títulos, “Cantigas de amar, de amor e de paz" (Falângola, 1966), “Epístolas e baladas" (Grafisa, 1968), e "Altar em chamas" (Civilização Brasileira, 1984), foi vencedor do Prêmio Nacional de Melhor Livro de Poesia pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 1984. No exterior, publicou: "Cantares Amazônicos: coletânea de poemas" (1990), em edição bilíngue em português e italiano, lançado em L’Aquila, na Itália; "Erleuchtungen / Malereien" (1990), com tradução para o alemão, lançado em Munique; e "Gesang des Amazonas" (1991), em edição alemã pela editora DIA, de Berlim.

Agende-se:

Lançamento e sessão de autógrafos do livro "Em busca da terra sem males", de João de Jesus Paes Loureiro.

Data: Sábado, 18 de dezembro de 2021.

Horário: 17 às 20h.

Local: Fox Belém (Dr. Moraes, 584 - Nazaré).

Realização: Amo! Editora