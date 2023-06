Casa da Linguagem promove encontro literário para celebrar poetas paraenses

A Casa da Linguagem realiza entre hoje e quinta-feira, 22, o evento “Encontro Literário - Homenagem a três poetas fundamentais da Literatura”, que celebra os poetas Max Martins, Ruy Barata e João de Jesus Paes Loureiro. Mediado pelo professor e poeta Paulo Nunes, o encontro contará ainda com as presenças de Amarilis Tupiassu, Lilia Chaves e o próprio poeta Paes Loureiro. A programação já faz parte do calendário de ações da Casa das Artes.

Segundo a organizadora, mestre em Estudos Literários e técnica em gestão cultural, da Fundação Cultural do Pará (FCP), Elaine Oliveira, todos os anos é realizada uma espécie de comemoração especial para o poeta, Max Martins que foi Diretor da Casa, de 1991 a 2002. “Ele nasceu no dia 20 de junho. Aproveitamos para homenagear mais dois poetas de referência para a nossa Literatura. Paes Loureiro e Rui Barata, que também nasceram em junho. 23 e 25, respectivamente”, explicou.

Elaine afirmou ainda que mesmo durante a pandemia, a Casa da Linguagem realizou homenagens de forma virtual. “Vários poetas e admiradores, gravaram vídeo poemas em homenagem aos três escritores, pelas redes sociais da Fundação Cultural do Pará”, ressaltou. A importância da programação se dá pela divulgação da obra desses três poetas fundamentais para a Literatura Contemporânea da Amazônia e do Brasil.

Elaine enfatiza que o público presente pode esperar muita poesia e informações sobre a obra dos autores. “Nos três dias teremos a medição do poeta e professor Paulo Nunes, para intermediar uma Roda de Conversa com as Professoras: Lilia Chaves, que foi amiga e pesquisadora da Obra do Max Martins e também a professora e grande amiga do Rui Barata, Amarilis Tupiassu”, destacou.

Paraense homenageado e figura que fez história na cultura literária da região, o poeta Paes Loureiro se sente comovido e honrado por mais essa homenagem. “Ser poeta é o destino que criei para minha vida. Minha forma de amar quem amo, amar a humanidade, amar a ética da igualdade dos seres, amar a natureza. Amar o amor de amar pelo amor de ser ama”, afirmou. Paes Loureiro reforçou ainda que foi pela palavra poética que Deus criou o mundo. “Pôde-se, então, dizer: A poesia é o nada que é tudo”, concluiu o artista.

Mediação

A mediação do evento será realizada pelo poeta e professor, Paulo Nunes. Para o poeta, a Casa da Linguagem é um templo da palavra poética para a capital paraense. “Este evento celebra três escritores-paradigma de nossa arte literária. Sem Ruy Barata, Max Martins e Paes Loureiro, a figuração social e estética da nossa cultura seria bem diferente”, destacou. O evento também ao mesmo tempo que celebra tais autores, divulga-os pela ótica de duas grandes pesquisadoras: Amarilis Tupiassu e Lilia Chaves.

Paulo ressaltou que o público pode esperar a disposição em difundir os textos dos autores. “Não se trata de um encontro acadêmico, mas uma roda de conversas e leituras literárias. Um aconchego literário que pede uma nova recepção”, celebrou.

O poeta mediador destacou ainda que vai colocar sua experiência de 30 anos de magistério para servir de ponte entre as colegas pesquisadoras e a obra dos três poetas. “Quero também ler os autores com o público presente. Eu tive a graça de ter contato próximo com os três homenageados e vou contar sobre essas experiências”, concluiu o mediador.

A Casa da Linguagem é uma importante e histórica instituição cultural de Belém, que com uma ampla variedade de cursos, oficinas e eventos, oferece oportunidades para quem quer conhecer mais sobre as diversas formas de arte.

Poetas homenageados

Max da Rocha Martins foi um poeta brasileiro, representou a renovação da literatura no século XX e colocou o Pará em uma posição de destaque na literatura nacional, embora sua obra ainda seja pouco conhecida.

Ruy Guilherme Paranatinga Barata é natural de Santarém e foi um poeta, político advogado, professor e compositor brasileiro. Já João de Jesus Paes Loureiro é um escritor, poeta e professor universitário paraense e foi fundador do fundador do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do Pará.

Agende-se

“Encontro Literário - Homenagem a três poetas fundamentais da Literatura”

Data: 20 a 22/06

Hora: a partir das 16h

Local: Casa da Linguagem (Av. Nazaré, 31)