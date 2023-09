João de Jesus e Violeta Loureiro têm sessão de autógrafos no encerramento da Feira do Livro

Neste domingo, 17, último dia da 26a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, houve sessão de autógrafos do João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Loureiro, no estande da editora Valer. O escritor, poeta e professor universitário fez o lançamento de “O Caminho das Palavras- uma iniciação poética ao poema”, no qual apresenta 12 poemas que ilustram o encontro ficcional do autor com a rainha das Icamiabas, Conori, no qual a encantaria amazônica deseja aprender a fazer poesias e questiona Paes Loureiro sobre o assunto.

“Na conversa poética vou explicando para ela o meu ponto de vista, como penso a poesia, o que é o ato, a técnica, o sentimento e o trabalho da linguagem para se fazer um poema. Não é uma receita, é a minha maneira de explicar a minha teoria poética”, descreve. Por abordar o processo criativo de um dos autores paraenses mais admirados da atualidade, a obra parece ser de grande interesse para estudantes e acadêmicos da área da literatura, mas é voltada ao público em geral.

João de Jesus Paes Loureiro (Pedro Loureiro)

Já a escritora e professora Violeta Refkalefsky Loureiro, pós-doutora da área de Sociologia, apresentou as duas novas edições de obras recentes que lançou este ano, mas que já tiveram as primeiras edições esgotadas: “Amazônia Colônia do Brasil” e “A pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito”, sendo este último voltado a pesquisadores de pós-graduação.

Enquanto o primeiro livro, Violeta faz uma análise crítica sobre a dupla subordinação da Amazônia ao Centro-Sul do Brasil e ao plano internacional, mencionando legislações que mantém a região nessa condição e que dificultam o seu desenvolvimento. Mas, para além da análise crítica da realidade atual, a autora aponta as possibilidades de desenvolvimento regional, especialmente sob a influência da COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, em 2025.

Violeta Loureiro (Pedro Loureiro)

“’A pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito’ teve uma primeira edição em capa dura e papel couchê. Mas esta nova edição, sem essas características, mas que também está com a capa muito bonita, está com o valor mais acessível aos estudantes”, destacou. Os livros do casal Loureiro mencionados nesta matéria são da editora Valer e estarão disponíveis na livraria Travessia após a feira do livro.