Terra e Paixão: Marino descobre passado sombrio de Agatha

A chegada de Emmy (Claudia Raia) em Nova Primavera pode colocar em risco os planos de Agatha (Eliane Giardini). Na cidade, a mãe de Luigi (Rainer Cadete) abriu o jogo e revelou ao filho que a mãe de Caio (Cauã Reymond) não é a boa pessoa que todos imaginam. As duas se conheceram na prisão e, segundo Emengarda, a esposa de Antônio (Tony Ramos) teria cometido diversos crimes no presídio.

A golpista ficou presa por décadas, condenada pela morte de Evandro (Rafael Cardoso), com quem ela teve Hélio (Rafa Vitti). Quando o passado obscuro da vilã é revelado, Luigi e Anely resolvem procurar Marino (Leandro Lima), com medo de que alguém esteja correndo risco.

"A Agatha era uma detenta periculosíssima na cadeia. Ela matava as colegas que a enfrentavam, por envenenamento. E tem mais: nós desconfiamos que o Hélio, sim, o engenheiro, é filho de Agatha!", conta o italiano.

Após a dupla contar tudo o que sabe, a ex-camgirl pede que o delegado descubra o verdadeiro passado da noiva do fazendeiro e acompanhe os passos dela para entender quais as reais intenções da mulher com os La Selva.

"Marino, precisa investigar e saber se não tem alguém correndo perigo por causa da Agatha!", pede a namorada do italiano.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)