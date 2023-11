Terra e Paixão: Irene visita Antônio no hospital e deixa o ex-marido aterrorizado

Em "Terra e Paixão", Irene (Gloria Pires) descobre que Antônio (Tony Ramos) está internado. O fazendeiro e Agatha (Eliane Giardini) armaram um plano para colocar Aline (Bárbara Reis) na cadeia, o que levou o milionário para o hospital. Ao saber o local onde o ex-marido se recupera, a mãe de Petra (Debora Ozório) prepara uma surpresa e surge no centro clínico, aterrorizando o produtor rural.

Ao ver a vilã no quarto, o pai de Caio (Cauã Reymond) se desespera e pergunta como ela conseguiu entrar no local se os peões estão fazendo a segurança do espaço. "Eu conheço os peões da fazenda. Sou amiga de todos. Nenhum deles ousaria me impedir de entrar.", debocha a mulher.

A mãe de Petra começa a andar ao redor da cama, deixando o ex-marido acreditar que será assassinado. Para fazer a amante de Vinícius (Paulo Rocha) sair do hospital, o milionário relembra o acordo feito antes da separação, afirmando que ela concordou e tudo já está acertado entre eles.

"Antônio, acha mesmo que eu ia me conformar com as migalhas que você deixou para mim? Depois de ter me escorraçado de casa? De ter matado friamente o Vinicius? Aliás, eu bem que poderia agora fazer com você a mesma coisa que fez com ele, não é?", ameaça.

Para tentar se proteger, o patriarca dos La Selva imediatamente procura sua arma e vê que o objeto está na mão de Irene. Rindo ao ver o milionário em pânico, a amante de Vinícius debocha novamente dele e só deixa o local com a chegada de Agatha, Petra e Luigi (Rainer Cadete).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)