Terra e Paixão: quem vai ser o novo aliado de Agatha para acabar com os La Selva?

Preocupada com o rumo do seu plano de vingança ao ver Hélio (Rafa Vitti) arrependido, Agatha (Eliane Giardini) vai em busca de um novo aliado para botar as mãos na fortuna de Antônio La Selva (Tony Ramos). A vilã de "Terra e Paixão" marca um encontro com um colega do passado para ser orientada da melhor forma a fugir com o dinheiro da família milionária depois do casamento com o fazendeiro.

Depois de mentir para o filho e convencê-lo a se envolver com Petra (Debora Ozório), Agatha vai perceber que o engenheiro pode contar a verdade a qualquer momento para livrar a agrônoma dos planos da mãe.

Ciente do perigo de perder a fortuna que está prestes a botar as mãos, a esposa de Antônio procura Frazão, o advogado que conseguiu tirá-la da cadeia na época em que foi presa acusada de matar o pai do engenheiro.

Antes de encontrar o novo aliado, a mãe de Caio (Cauã Reymond) finalmente revela suas reais intenções com o vilão de Nova Primavera. "Quando estiver com tudo nas mãos, aí eu despacho aquele velho inútil e desapareço com a 'grana', mas, para isso, vou precisar do doutor Frazão nessa etapa do plano", conta.

